Il rincaro bollette: il fenomeno e l’opportunità del libero mercato, raccontati da Matteo Ballarin

In questa breve intervista, il Presidente del Gruppo Europe Energy Matteo Ballarin riflette sul tema sempre più discusso del rincaro bollette. Analizza quindi cause e conseguenze di tale fenomeno, e si sofferma poi sull’importanza del mercato libero, che dà l’opportunità ai clienti di scegliere in autonomia e non vedersi aumentare le bollette. Conclude con un focus sulle azioni quotidiane da compiere per consumare meno, e quindi risparmiare concretamente in bolletta