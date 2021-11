Mail Boxes Etc. e PrestaShop insieme per diventare una piattaforma leader del commercio globale

MBE Worldwide (“MBE”) annuncia l’acquisizione del 100% di PrestaShop, piattaforma e-commerce leader in Europa e America Latina. MBE offre a privati ed imprenditori una piattaforma di soluzioni, integrate digitalmente, per spedizioni, logistica, stampa e marketing. Nel 2020 MBE ha servito più di 700.000 clienti business nel mondo tramite una Rete Globale di più di 2.800 Centri Servizi in 53 Paesi, realizzando un fatturato aggregato pari a 879 milioni di Euro (oltre 1 miliardo US$).

PrestaShop offre ai merchant la possibilità di utilizzare il proprio tool e-commerce ovunque nel mondo, beneficiando di una piattaforma completamente personalizzabile e adattabile ad ogni mercato. Nel 2020 più di 300.000 merchant hanno generato vendite, attraverso la piattaforma ed i servizi di PrestaShop, per un valore superiore a 22 miliardi di Euro.

La piena condivisione di valori fondamentali quali passione, tenacia, ambizione, spirito di squadra e innovazione supportano il razionale strategico dietro l’acquisizione di PrestaShop. Razionale strategico che trova la comune visione nella fusione dei rispettivi punti di forza: la piattaforma digitale dell’e-commerce da un lato e quella fisica espressa dai punti vendita dall’altro sono infatti asset complementari nell’offerta di servizi all’interno della catena del valore del commercio globale. L’integrazione consentirà di supportare ancora meglio le imprese nei loro sforzi di crescita garantendo ai loro clienti un’esperienza di acquisto fluida, completamente integrata e senza soluzione di continuità.

MBE e PrestaShop sono entrambe focalizzate su un segmento di clientela strategico: le PMI. L’unione supporterà ancora meglio la crescita di entrambe le aziende potendo contare su una base aggregata di più di 600.000 clienti business in Europa (principalmente Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Polonia) e di oltre un milione a livello mondiale.

“PrestaShop e la sua squadra di talenti rappresenteranno un grande valore aggiunto per MBE. Combinare “atomi e bit” ci permetterà di differenziare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato, permettendo così a MBE di diventare una delle piattaforme globali più importanti per l’e-commerce e la logistica per le imprese.” - ha dichiarato Paolo Fiorelli, Presidente e Amministratore Delegato - MBE Worldwide.

“Entrare a far parte di MBE rappresenta per PrestaShop l’occasione per accelerare la nostra crescita con il supporto di un protagonista tra i leader del settore. Questa integrazione ci consentirà di rafforzare la nostra posizione di leadership in Europa e America Latina, conquistare nuovi clienti e fornire un'offerta best-in-class completamente integrata ai nostri clienti. La complementarità di entrambe le nostre offerte ci deve consentire di diventare la principale piattaforma di commercio globale a supporto della crescita del business". - ha affermato Alexandre Eruimy, Managing Director - PrestaShop, che continuerà a guidare il Team e le attività di PrestaShop.