Le forniture energetiche non sono più un problema con Portfolio Management

Una strategia congiunta tra analisi della variabilità e volatilità dei mercati delle commodities energetiche e attuazione di una strategia di contenimento del rischio idonea per la propria attività sono diventati ormai indispensabili a causa dei fattori di incertezza legati alle opportunità del mercato libero per l’ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico.

Con il servizio di Portfolio Management di ALENS, il Cliente viene supportato in tutte le fasi legate ai processi di acquisto e gestione delle forniture energetiche attraverso un’analisi continuativa dei mercati; viene assistito nella scelta del fornitore di energia elettrica, gas naturale o altri vettori energetici oltre che nella programmazione delle gare per le forniture energetiche con report di confronto ed elaborazione delle condizioni contrattuali. ALENS mette in atto tutti gli accorgimenti e le strategie necessarie a rendere marginali i fattori di incertezza legati ad un’attività di approvvigionamento sul mercato delle risorse energetiche e, a seconda delle necessità del Cliente, propone un servizio di consulenza diviso in tre pacchetti, dal BASE al più completo, ADVANCED.

I servizi offerti da ALENS operano attraverso politiche di acquisto scaglionato, gestione di policy di acquisto, osservazione continua dell’andamento dei mercati, contrattazione di favorevoli clausole contrattuali, che permettono di limitare gli effetti avversi potenzialmente dannosi legati alla volatilità e variabilità odierna del mercato dell’energia.

La gestione delle forniture energetiche attraverso una tipologia di acquisto a portfolio management rappresenta un asset prezioso per ogni azienda, in quanto permette di rendere marginali i fattori di incertezza legati ad un’attività di approvvigionamento delle risorse energetiche sul mercato.

L’attività consiste nel redigere con il cliente una strategia sistematica e su misura per la copertura dei propri volumi in un orizzonte temporale dilatato, attraverso un’analisi continua della variabilità e volatilità dei mercati, al fine di ridurre il rischio di esposizioni dovute a repentini rialzi dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato.

I benefici rispetto ad una classica tipologia contrattuale a prezzo fisso o variabile sono la marginalizzazione del rischio, la definizione di una strategia d’acquisto, l’aggiornamento e analisi giornaliera sull’andamento dei mercati.