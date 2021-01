Shopify e Mail Boxes Etc. annunciano la loro collaborazione per supportare le PMI italiane nelle attività e-commerce

È da oggi attiva la collaborazione tra Shopify e Mail Boxes Etc. con il comune intento di favorire lo sviluppo delle attività e-commerce di aziende e professionisti ed offrire in maniera sinergica un’efficace ottimizzazione delle funzionalità fondamentali e più squisitamente tecnologiche del commercio elettronico.

Shopify è una delle più avanzate piattaforme e-commerce all-in-one a livello globale, il cui obiettivo è rendere il commercio accessibile a tutti e ridurre così le barriere all’imprenditorialità, offrendo a chiunque lo desideri un’opportunità concreta per avviare, gestire e far crescere la propria attività imprenditoriale online e offline.

Mail Boxes Etc. (MBE), società specializzata in soluzioni di spedizione, logistica, stampa e marketing per piccole e medie imprese, enti e clienti privati, è da sempre attenta e sempre più focalizzata sulle necessità operative del crescente numero di realtà operanti nelle vendite online.

Grazie alla collaborazione, Mail Boxes Etc., tramite i suoi Centri Servizi MBE presenti in tutta Italia, mette a disposizione di tutti gli imprenditori che hanno scelto la piattaforma Shopify per gestire la propria attività imprenditoriale online il plugin MBE e-LINK. Obiettivo: gestire in maniera semplice e professionale la logistica e le spedizioni dei prodotti. Nel concreto, MBE e-LINK, scaricabile ed installabile gratuitamente, crea in automatico le spedizioni dei prodotti e le relative etichette, permette di personalizzare i livelli di servizio delle spedizioni (standard o express) e i paesi di destinazione e consente di scaricare i report delle spedizioni in tempo reale. MBE offre anche assistenza sia in fase di installazione, che di utilizzo del plugin.

In dettaglio, il plugin MBE e-LINK è lo strumento di connessione tra i siti e-commerce su piattaforma Shopify e i sistemi MBE e rappresenta una semplificazione di processo sia per le aziende, che per i clienti finali. La collaborazione tra Shopify e Mail Boxes Etc. è attiva in Italia e sarà sviluppata ulteriormente, in futuro, anche in altri Paesi europei.

Paolo Picazio, Head of Market Development di Shopify, racconta: “La collaborazione con MBE è un ulteriore tassello del nostro percorso di creazione – in Italia e nel mondo - di un ecosistema di partner primari che ci supportino nel raggiungere il nostro obiettivo, da sempre quello di semplificare e rendere accessibile il commercio a tutti. E di farlo mettendo a disposizione una piattaforma che sempre più si avvicina e risponde alle esigenze degli imprenditori e del mercato. In quest’ottica, l’integrazione tra MBE e-LINK e Shopify comporta vantaggi concreti per i nostri merchant che potranno gestire e monitorare logistica e spedizioni con estrema semplicità.”.

Valeria Mennella, Chief Marketing Officer MBE Worldwide, dichiara: “Siamo molto soddisfatti della nuova collaborazione tra Mail Boxes Etc. e Shopify perché ci permette di realizzare ancora meglio la nostra mission volta a facilitare le attività di aziende e privati con un alto livello di servizio e con soluzioni qualitativamente all’avanguardia. La Fondazione Heal, uno dei nostri migliori clienti, utilizza con soddisfazione il plugin MBE e-LINK e i nostri servizi di spedizione e di supporto logistico tramite il Centro MBE 355 di Sora (FR) per il proprio sito di e-commerce shop.progettoheal.com attivato su piattaforma Shopify.”.

La Fondazione Heal sostiene il lavoro di medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano nella cura e nella ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica. Acquistando gli articoli presenti nello shop online si contribuisce al finanziamento di Borse e Progetti di ricerca in tale campo.

Simone De Biase, Fondatore e Segretario Generale di Fondazione Heal, afferma: “MBE per Fondazione Heal è sinonimo di cordialità ed assistenza. Un partner serio ed affidabile per il sereno svolgimento delle nostre campagne solidali, che sono lo strumento essenziale attraverso il quale riusciamo a sviluppare la nostra azione di costante finanziamento della ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico. Ringraziamo quindi MBE per essere al nostro fianco affinché il nostro operato possa assicurare un futuro concreto ai tanti piccoli pazienti e alle loro famiglie impegnate nella lotta contro i tumori pediatrici.”.

Shopify è una delle più avanzate piattaforme e-commerce all-in-one a livello globale, che offre a chiunque lo desideri un’opportunità concreta per avviare, gestire e far crescere la propria attività imprenditoriale online e offline. Con sede a Ottawa, Canada, Shopify conta oltre un milione di aziende clienti in più di 175 Paesi. Attiva in Italia dal 2019, Shopify ha in portafoglio già migliaia di clienti, tra cui i brand Velasca, Manebì, Depuravita e Benedetta Boroli. Per ulteriori informazioni, visitare www.shopify.com.

MBE Worldwide

MBE Worldwide S.p.A. (“MBE”), azienda italiana con Headquarters a Milano, offre soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing a piccole e medie imprese e clienti privati, attraverso una rete di Centri Servizi in franchising e di proprietà. I Centri MBE facilitano le attività di imprenditori, aziende e privati attraverso un network di distribuzione di facile accesso, che fornisce servizi e prodotti personalizzati con un livello distintivo e unico di attenzione al cliente. Attualmente, MBE opera sotto tre diversi marchi: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet e la sua rete globale conta 2.600+ Centri Servizi e 10.000+ addetti in 52 paesi. Nel 2019 MBE ha riportato un fatturato aggregato pari a €918 milioni ($1.028 milioni).

Per maggiori informazioni sul Gruppo MBE Worldwide visitare i siti www.mbecorporate.com - www.mbeglobal.com - www.mbe.it - www.mbe.es - www.mbe.de - www.mbefrance.fr - www.mbe.pl - www.postnet.com - www.alphagraphics.com

Per informazioni:

Connexia

Ufficio stampa Shopify

Arianna Ghigliotti – arianna.ghigliotti@connexia.com - +393473551368

Yael Norsa – yael.norsa@connexia.com - +393428638068

Shopify

MBE Worldwide

MBE Worldwide

Alda Rebosio

Viale Lunigiana, 35-37 - 20125 Milano - Tel. + 39 02 67 625 1 - arebosio@mbeglobal.com

MBE Worldwide