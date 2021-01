Bruno Vettore e immobili ovunque: l’agente immobiliare al centro

Bruno Vettore Real Estate Manager di grandissimo successo, è il testimonial ufficiale di ImmobiliOvunque, con un messaggio chiaro per tutti: l’azienda è grande, forte e in continua crescita, una sicurezza per tutti coloro che cercano casa, ma anche, in via prioritaria, per gli Agenti Immobiliari che sono il cuore pulsante di ImmobiliOvunque.

Chi è Bruno Vettore?

Si tratta di uno dei manager di maggior successo nel mondo del real estate. Ha all’attivo oltre 30 anni di esperienza e il suo percorso di formazione non si ferma mai. Attentissimo alle tematiche di formazione e valorizzazione della figura dell’Agente Immobiliare è il partner giusto di ImmobiliOvunque che mette al centro proprio i professionisti del settore.

Bruno Vettore ha partecipato ad oltre 1000 seminari, raccontando la sua esperienza e contribuendo a formare oltre 50mila futuri Agenti Immobiliari. Ha pubblicato il libro “Trent’anni di un avvenire” e “I 10 pilastri della leadership”, uno short book di grande successo.

Oggi Bruno Vettore scende in campo accanto a ImmobiliOvunque non solo per garantire la professionalità, la serietà e la competenza del portale; ma perché ne sposa la filosofia di fondo: “Contribuire a far crescere la centralità dell’Agente Immobiliare nel mercato”.

I punti di forza di ImmobiliOvunque

I tre pilastri fondamentali di ImmobiliOvunque, portale di annunci selezionati, sono: acquisizione, vendita e formazione. Si tratta di una realtà riservata solo alle Agenzie Immobiliari, senza pubblicità che possano distogliere l’attenzione dei potenziali clienti dagli annunci. È lo strumento perfetto per ottenere risultati di successo nel campo delle vendite e anche la vetrina giusta dove far comparire la propria Agenzia.

Ma non solo.

Con le Schede Immobili e le Schede Qualità gli utenti che navigano il portale potranno conoscere meglio l’Agenzia con cui si stanno rapportando e valutare la qualità dell’appartamento che vanno a visionare. Immagini, video, planimetrie dettagliate: c’è tutto quello che serve all’utente per essere fidelizzato e diventare un nuovo cliente.

La formazione è poi un altro punto di forza di ImmobiliOvunque che, tramite corsi altamente professionalizzanti, accompagna l’Agente Immobiliare nel suo percorso di crescita e di successo.

ImmobiliOvunque ha all’attivo oltre 400mila annunci, 13mila visite delle schede delle Agenzie, più di 20mila contatti al mese e 600mila schede Immobili visionate ogni trenta giorni. Numeri importanti e in continua crescita che diventano un volano di credibilità e fiducia.

ImmobiliOvunque, casa. Ovunque la cerchi.