Con MBE SafeValue i regali preziosi viaggiano protetti. Anche a Natale

Mail Boxes Etc. (MBE), network di Centri Servizi in franchising esperti in spedizioni, imballaggio, logistica, stampa e marketing, ha ideato l’esclusivo servizio MBE SafeValue per spedire gli oggetti preziosi proteggendone il valore.



MBE SafeValue è l’esclusivo servizio all-in-one di imballaggio, spedizione e copertura del valore che, in caso di perdita o danneggiamento, prevede il rimborso al cliente sia del valore dell’oggetto, che del costo di imballaggio e spedizione.



Si tratta di un servizio che si inserisce nell’ambito delle soluzioni a valore aggiunto che la Rete MBE mette a disposizione di clienti business e consumer: che sia l’ultimo oggetto del desiderio hi-tech, la borsa griffata del momento, l’opera di un giovane designer emergente, una bottiglia estremamente pregiata, uno strumento musicale o un prototipo industriale, il modo ideale per proteggere fino a destinazione il valore dell’oggetto da spedire è affidarsi al servizio MBE SafeValue*.

Non solo: se l’oggetto da spedire è un’opera d’arte, un orologio pregiato, un oggetto da collezione o di antiquariato e durante il trasporto viene danneggiato, grazie al servizio dedicato agli appassionati d’arte MBE SafeValue Art*, vengono rimborsate, oltre a quelle di imballaggio e spedizione, anche le spese di restauro e dell’eventuale deprezzamento.



“Si tratta di servizi di alta qualità, esclusivi, studiati per un pubblico attento e che ha desiderio e necessità di tutelare l’unicità e il valore economico, ma anche affettivo, dei beni che spedisce.

Come per tutti i tipi di spedizioni che offriamo, anche, e a maggior ragione, per le spedizioni MBE SafeValue e MBE SafeValue Art siamo molto attenti ad ogni minimo dettaglio e seguiamo il cliente in tutte le fasi, dal ritiro dell’oggetto, allo stoccaggio temporaneo fino alla consegna, con estrema professionalità.Possiamo dire che questi servizi siano tailored made secondo le esigenze del cliente e secondo la natura dell’oggetto: utilizziamo imballaggi, tecniche e materiali specialistici per proteggerlo al meglio, sia esso fragile deperibile o ingombrante.” – afferma Valeria Mennella, Chief Marketing Officer MBE Worldwide – “Questo poi è un anno particolare, sappiamo che sarà un Natale diverso dal solito dove gli affetti viaggeranno a distanza in modo simbolico e un regalo prezioso lo sarà ancora di più perché – forse - sostitutivo di una presenza fisica: affidare le proprie spedizioni a un partner esperto sarà ancora più importante.”.



In ogni Centro Servizi Mail Boxes Etc., lo Staff MBE segue il cliente in modo personalizzato grazie sia alle competenze specifiche acquisite e al know-how maturato negli anni, che grazie a corsi di formazione e di aggiornamento su tematiche sia tecniche, sia legislative/doganali.



Lo Staff specializzato dei Centri MBE è anche in grado di occuparsi di ogni aspetto in materia di esportazioni e importazioni, dal ritiro della merce presso il fornitore fino alla consegna in Italia.

*Il servizio è soggetto a restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni consultare il link seguente: https://www.mbe.it/it/safe-value-copertura-consegna-rimborso.