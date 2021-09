Le Pmi virtuose che meritano un premio

Le piccole e medie imprese sono oltre il 99% delle aziende nell’Unione Europea, danno due terzi dei posti di lavoro nel settore privato e contribuiscono per il 56% al valore aggiunto totale creato dalle imprese dell’Ue. Parlare di sviluppo sostenibile senza coinvolgerle non solo sarebbe impossibile, ma anche inutile. Sono loro a dare la spinta decisiva e sono sempre loro che devono essere aiutate, stimolate e sostenute. Per questo motivo, nell’ambito delle celebrazioni del 190esimo anniversario, Generali ha lanciato Sme EnterPrize, una iniziativa dedicata alle Pmi europee per incentivarle ad adottare modelli di business sostenibili, dare visibilità a quelle che già lo hanno fatto e stimolare il dibattito pubblico sul tema. Sette dei Paesi in cui Generali opera (Italia, Germania, Spagna, Francia, Austria, Ungheria e Repubblica Ceca) hanno preso parte alla prima edizione di Sme EnterPrize ed è stata creata una piattaforma pan-europea per aiutare tutte piccole e medie imprese a intraprendere un percorso di sostenibilità (sme-enterprize.com), raccontare storie aziendali virtuose e, addirittura, capire, attraverso un test, quanto la propria impresa sia sulla strada giusta.

In occasione della premiazione dei “sustainability heroes” verrà presentato il libro bianco su pmi e sostenibilità

Il Gruppo vuole offrire una vetrina alle migliori pratiche già messe in atto in tre specifiche categorie: “Welfare”, ovvero il miglioramento del benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, “Ambiente”, il raggiungimento di obiettivi come la riduzione del consumo delle risorse e l’introduzione di processi di riciclo, e “Comunità”, iniziative delle Pmi che hanno un impatto positivo sul territorio e sulle comunità in cui operano. Durante l’evento che si terrà a Bruxelles in autunno e che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee e dei media, saranno premiati i “Sustainability Heroes”, gli imprenditori che hanno implementato iniziative di sostenibilità di particolare rilievo nelle loro attività di business, che possono essere fonte di ispirazione per i loro colleghi imprenditori e diventare ambasciatori della Sostenibilità. Alcune delle loro storie aziendali virtuose sono già in primo piano sul sito dell’iniziativa. Per citare solo le Pmi italiane, raccontano il proprio percorso di sostenibilità la cooperativa Ènostra, fornitore di energia che vende ai propri soci solo elettricità rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d’origine, Agrimad, un’azienda calabrese che alleva suini allo stato brado e ha deciso di attivare iniziative aperte e utili a tutto il territorio di riferimento e non solo ai propri dipendenti, e Illumia di Bologna che ha attivato una serie di iniziative, come la lavanderia aziendale e la consegna della spesa sul luogo di lavoro, per favorire il risparmio di tempo da parte dei dipendenti.

In occasione dell’evento di Bruxelles, Generali presenterà anche la prima edizione di un Libro Bianco realizzato con l’Università Bocconi, dedicato allo studio dell’integrazione dei principi di sostenibilità nelle Pmi europee. Il libro è il frutto dell’analisi di dati reali raccolti dallo scenario manageriale internazionale. Il libro si basa su una sistematica e approfondita revisione della letteratura, una tra le più ampie mai condotte a livello Europeo, su un campione di oltre 3.000 articoli accademici pubblicati sulle principali riviste di settore sui temi della sostenibilità e delle Pmi. «Le piccole e medie imprese» spiega Lucia Silva, Group head of Sustainability and Social Responsibility: sono il motore dell’Europa. Con Sme EnterPrize vogliamo supportarle e stimolarne la trasformazione verso modelli di business sempre più sostenibili, nella convinzione che ciò possa costituire un elemento fondamentale di crescita e di vantaggio competitivo. Questo progetto è parte della nostra ambizione di promuovere una società più verde e inclusiva, in coerenza con il Green Deal Europeo e con il Next Generation Eu». In ballo, infatti, ci sono i 750 miliardi di euro destinati dall’Unione Europea, secondo criteri di sostenibilità, a iniziative in settori affini, come ambiente, risorse naturali, coesione, innovazione digitale, programmi per la salute, resilienza. Ma la sostenibilità rappresenta anche un’opportunità di crescita per le aziende visto che alcuni studi in corso dimostrano che esiste una correlazione positiva tra i comportamenti sostenibili e i risultati finanziari. Le Pmi che adottano modelli di business sostenibili hanno, infatti, dimostrato di essere più resilienti e in grado di avere successo a lungo termine, nonché di creare valore per le comunità in cui operano.