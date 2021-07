Caio: 'Risorse e competenze per prospettiva crescita profittevole'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “Saipem ha le risorse, le competenze, le relazioni con i clienti che ci consentono di progettare il futuro prossimo in una prospettiva di crescita profittevole, anche in un contesto sfidante ancora caratterizzato dalle incertezze derivanti dal Covid-19". A dichiararlo è Francesco Caio, amministratore delegato e direttore generale di Saipem, commentando i risultati del primo semestre del gruppo.

"Gli specifici fattori che hanno inciso sui risultati non modificano - evidenzia Caio - i punti di forza strutturali dell’azienda su cui intendo costruire – con il contributo delle straordinarie professionalità di cui dispone il Gruppo - una Saipem sempre più competitiva. In questa prospettiva ho avviato un programma di semplificazione e focalizzazione. Sono state già identificate specifiche iniziative con un potenziale di risparmi annui di circa 100 milioni di euro a regime e su cui terremo aggiornato il mercato. Gli ordini acquisiti, il crescente tasso di utilizzo della flotta di perforazione sono ulteriori fattori positivi sui quali puntare per una rinnovata competitività a partire da un ritorno positivo dell’ebitda nel secondo semestre".

"Ho inoltre avviato la revisione della nostra strategia per il nuovo piano che presenterò il prossimo autunno. Si prospettano concrete opportunità di crescita su tre fronti. Il primo - indica Caio - è nel nostro core business, dove si rafforzano i segnali di un nuovo ciclo di investimenti in regioni dove Saipem ha una consolidata presenza, come il Middle East. Il secondo è nella transizione energetica, dove Saipem sta già realizzando progetti industriali nelle rinnovabili, nei biocarburanti, nella cattura della CO2 e sta ampliando il suo portafoglio tecnologico con acquisizioni, come quella di Naval Energies nell‘eolico galleggiante, e joint ventures concluse nel settore dell’idrogeno verde e, con Versalis, nel bioetanolo. Il terzo fronte è in Italia dove il Pnrr sta aprendo una stagione di nuovi investimenti in infrastrutture sostenibili non solo in campo energetico ma anche nell’alta velocità ferroviaria, settore in cui abbiamo realizzato tratte rilevanti della rete nazionale e dove siamo attualmente al lavoro sulla Brescia-Verona. Sono opportunità che vogliamo cogliere per consolidare la presenza di Saipem nel mondo ed accrescere il nostro ruolo al servizio del Paese, creando valore per le comunità locali attraverso un approccio sostenibile in tutti i nostri business".