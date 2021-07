Progetto InnovaMare Italia-Croazia, al via percorso di formazione su innovazione e sostenibilità ambientale

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - C’è una nuova tappa per il progetto InnovaMare dopo lo studio e l’approfondimento delle tavole rotonde del 20 e 21 febbraio e del 27 e 28 aprile 2021 ed è emersa la volontà di far circolare le informazioni, le esperienze ed i contenuti elaborati in questi mesi attraverso alcune giornate di formazione con l’obiettivo di costruire ed alimentare un ecosistema di innovazione per gli stakeholder. Unioncamere del Veneto è partner del progetto strategico InnovaMare 'Blue technology - Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea', coordinato dalla Camera croata dell’Economia, co-finanziato dal Programma Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020).

Il progetto è finalizzato a creare condizioni di contesto favorevoli a livello transfrontaliero, rafforzando le capacità strategiche ed operative, per sviluppare un ecosistema dell’innovazione in grado di promuovere tecnologie all’avanguardia per la sostenibilità del Mare Adriatico, con un focus specifico sulla robotica e sensoristica subacquea.

Nell’ambito del progetto 'InnovaMare' (https://www.italy-croatia.eu/web/innovamare) sono previste diverse tappe formative destinate ai diversi stakeholders pubblici e privati italiani e croati allo scopo di facilitare il dibattito ed il trasferimento di conoscenze e le giornate di lavoro organizzate nel mese di luglio rispondo al raggiungimento di questo importante obiettivo.

In Unioncamere del Veneto in collaborazione con l’Università di Padova, dipartimento di scienze economiche ed aziendali 'Marco Fanno', ha organizzato un ciclo di tre incontri online sul tema dell’innovazione e della sostenibilità ambientale focalizzato sui seguenti temi: nuove tecnologie digitali e sostenibilità ambientale; modelli di business circolari; processi innovativi sostenibili.

Nel corso delle tre giornate saranno coinvolti ricercatori, imprenditori e manager che insieme condivideranno conoscenze ed esperienze sulle tre tematiche sopra elencate. Nello specifico gli incontri avranno luogo nelle giornate del 09, 12 e 13 luglio 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 in modalità digitale.