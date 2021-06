Giornata mondiale dell'Ambiente, Barricalla propone la visita dell'impianto

(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, il 5 giugno, Barricalla propone un’intera giornata di attività gratuite e aperte a tutti che permetteranno di scoprire l’impianto e viverlo in modo originale. Sarà un’occasione per praticare attività sportiva, scoprire qualcosa di più sul Sole ma soprattutto, approfondire l’importanza degli impianti come Barricalla.

Le attività sono gratuite e aperte a tutti (su prenotazione al sito www.barricalla.com o mail info@barricalla.com sino a esaurimento dei posti disponibili).

Si parte alle 9 con OlisticaMente e Corpo. Saluto al Sole e bagno di suono. Con il supporto dei docenti del Cus Torino, si potrà fare yoga, yogapilates e sound immersion sulla sommità di una delle colline. L’attività è adatta a tutti. Al termine, ai partecipanti sarà offerta una colazione con i prodotti del territorio preparata dall’azienda Agribiscotto di Pianezza.

A seguire alle 12.30 e alle 15 sarà possibile vivere un’originale esperienza di osservazione del Sole. Si potrà vedere la stella che ogni giorno ci dà luce e energia con il supporto di telescopi muniti di appositi filtri, a cura di Carlo Benna e Alberto Cora di Inaf Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Torino.

Alle 11 e alle 17 invece sono in programma due visite guidate all’impianto di Barricalla. Si tratta di un momento ormai tradizionale al quale negli anni hanno partecipato centinaia di persone, permettendo così la diffusione di una maggiore conoscenza del mondo dei rifiuti speciali (oltre il 90% di quelli che produciamo, anche inconsciamente, ogni giorno). La visita si sviluppa sui diversi lotti, quelli ancora attivi e quelli ormai chiusi, in un percorso che dal piazzale porterà i visitatori, accompagnati dei responsabili e dai tecnici dell’impianto, sui luoghi in cui si concretizza l’attività dell’impianto e si esercita il monitoraggio del suolo, dell’acqua e dell’aria.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno su prenotazione, nel pieno rispetto delle norme Covid e dei protocolli sanitari in corso.