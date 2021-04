Sostenibilità, Catalani (Acea): 'E' approccio strategico per corporate'

Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - "L'approccio alla sostenibilità è, per una corporate, strategico nella protezione del valore della corporate stessa, per gli azionisti, nel lungo periodo. Aver fissato target di sostenibilità all'interno del business plan e aver emesso il primo green bond è significativo. La sostenibilità per Acea è un percorso ed è insita nel business". Così Alessandro Catalani, Head of Finance, Gruppo Acea, in occasione del webinar “Green Finance: the path towards a sustainable economy” organizzato dal Centro Studi Americani.

La sostenibilità, aggiunge Catalani, "dovrà condurre a scelte industriali che porteranno gli investitori e tutti i portatori di interesse della comunità che Acea serve, a ritenere la finanza green e in generale un'azienda che persegue obiettivi green meno rischiose nel lungo periodo".