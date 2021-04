Busnelli (Amazon): "Parchi fotovoltaici in Italia pietra miliare"

Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - “Amazon sta accelerando i suoi investimenti in energie rinnovabili per contribuire a realizzare il Climate Pledge, il nostro impegno a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Siamo i più grandi acquirenti aziendali di energia rinnovabile nel mondo, con una capacità produttiva di 8,5 GW e 206 progetti attivi. Tra questi si inseriscono i primi due parchi fotovoltaici in Italia, che rappresentano una pietra miliare per il nostro percorso. E siamo orgogliosi che questo viaggio parta dalla Sicilia, con questo progetto innovativo realizzato insieme ad ENGIE, che coniuga energia pulita e coltivazioni agricole". Così Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods di Amazon Italia e Spagna.

"Sappiamo che c’è tanto da fare e non c’è tempo da perdere - continua - continueremo a lavorare per proteggere il pianeta, è una priorità assoluta per tutti e ognuno di noi può dare il suo contributo”. Oggi ENGIE ha annunciato il più innovativo progetto agro-fotovoltaico nel Paese che prevede la realizzazione di due parchi