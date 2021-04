educare alla forestazione urbana, a Milano parte 'Scuola Forestami'

Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - Far conoscere il vasto mondo degli alberi e i molteplici benefici della forestazione urbana. Con questo obiettivo, nell’ambito di 'Forestami', il progetto di forestazione urbana che ha l’obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nella città metropolitana di Milano, entra nel vivo 'Scuola Forestami', progetto speciale dedicato alla formazione e all’educazione. Un palinsesto di attività a cura di Parco Nord Milano, promosso dal Comune di Milano e realizzato grazie al contributo di Axa Italia, società del Gruppo Axa, leader mondiale nel settore della protezione, che sostiene 'Forestami' dal 2019 anche attraverso la donazione di 750 alberi.

Ideato principalmente per le generazioni che avranno nelle loro mani il futuro del Pianeta e del territorio, affinché possano contribuire con i propri pensieri, comportamenti e azioni alla salvaguardia dell’ambiente, il programma di 'Scuola Forestami' non si rivolge solo a studenti di ogni ordine e grado ma anche a tutti coloro che hanno voglia di apprendere qualcosa degli alberi e dagli alberi, attraverso percorsi che coniughino conoscenza, condivisione e azione.

“Fin dai suoi esordi, Forestami ha sempre avuto la divulgazione dei vantaggi della forestazione urbana come elemento cardine di un futuro più verde e respirabile per le nostre città. Dobbiamo tutti, nessuno escluso, comprendere a fondo i benefici concreti delle piante nella vita di tutti i giorni" afferma Stefano Boeri, presidente del comitato scientifico di Forestami. La forestazione urbana, aggiunge Boeri, "è un contributo semplice, pratico ed essenziale alla cura del pianeta. Il cambiamento climatico colpisce chi non è in grado di difendersi, in tal senso nessun progetto di forestazione urbana di larga scala può essere concepito senza un percorso educativo nel territorio in cui opera e, auspicabilmente, anche oltre”.

“Siamo orgogliosi di sostenere Forestami - ha dichiarato Patrick Cohen, ceo del Gruppo Axa Italia – perché la tutela dell’ambiente è per noi una priorità strategica e vogliamo riaffermare il nostro impegno ed essere parte della soluzione. Il progetto Forestami ci permette di dare concretezza a questo impegno su due fronti, quello della piantumazione, ma soprattutto quello dell’educazione. In linea con la nostra Ragion d’essere, che ha al centro la protezione, vogliamo essere al fianco dei bambini e delle loro famiglie in questo percorso di sensibilizzazione sulla salvaguardia del nostro pianeta, così da poter guardare al futuro con fiducia”.

Per la progettazione del programma educativo e formativo dedicato alle scuole della Città Metropolitana, 'Forestami' sta collaborando con l’assessorato all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano per un programma pluriennale di attività educative e formative a disposizione degli insegnanti e lo sviluppo di programmi scolastici di partecipazione pensati per i ragazzi dedicati al tema della forestazione urbana e della sostenibilità ambientale, fruibili anche attraverso la didattica on line, che vanno ad arricchire gli strumenti a disposizione degli insegnanti anche durante questo difficile momento di pandemia.

“Mai come in questo periodo i bambini e i ragazzi hanno dimostrato una particolare attenzione alle tematiche ambientali e chiesto con forza un coinvolgimento più importante nelle decisioni prese dagli adulti e dalle istituzioni sul tema della sostenibilità" dichiara l’assessora all’Educazione e Istruzione Laura Galimberti. "Questa iniziativa, che si inserisce nell'ampia rete di attività già avviate con le scuole, pensiamo ai progetti plastic free o agli orti scolastici, ma anche al tema dell'outdoor education e alla tradizione di 'Scuola Natura' a Milano, mira a formare adulti più consapevoli che sapranno tutelare la natura e il pianeta in modo più determinato".

La crescita stessa, conclude Galimberti, "passa attraverso il confronto e la relazione con la natura. Si può imparare anche attraverso il gioco e per questo vogliamo collaborare per proporre alle scuole attività in forma di edutainment, che possano essere svolte prioritariamente all'aperto, ma anche online, se la situazione sanitaria lo richiederà.

"Siamo felici del coinvolgimento diretto di Parco Nord Milano nel progetto di Scuola Forestami, un'iniziativa che va oltre l'attività tecnica del Parco legata alle piantagioni di Forestami. La lunga esperienza di educazione ambientale con le scuole maturata da Parco Nord Milano e gli oltre vent'anni di coordinamento di Area Parchi Lombardia, vengono messi al servizio di Scuola Forestami grazie al contributo di Axa Italia che, oltre a mettere a dimora nuovi alberi, ha voluto sostenere un programma di lungo respiro sull'educazione alla sostenibilità, fondamentale per il percorso verso la improcrastinabile transizione ecologica" afferma Riccardo Gini, direttore Parco Nord Milano.