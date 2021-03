L’Oréal avrà 95% ingredienti da fonti vegetali rinnovabili entro 2030

Roma, 4 mar.(Adnkronos) - Entro il 2030 il 95% degli ingredienti L’Oréal saranno ottenuti da fonti vegetali rinnovabili, minerali presenti in grandi quantità o processi circolari, e il 100% delle formule rispetterà gli ambienti acquatici. A indicarlo il gruppo francese leader mondiale nel settore beauty & cosmetici nel corso del 'Transparency Summit' odierno. L’Oréal si impegna a trasformare significativamente la propria attività di Ricerca e Innovazione adottando un approccio basato sulla “Scienza Verde”, è stato sottolineato.

Questa transizione avviene in un momento in cui la protezione del pianeta rappresenta "un’assoluta necessità e, in seguito alla pandemia da Covid-19, si assiste a un incremento della domanda di prodotti che siano sicuri sia per la salute che per l’ambiente" rileva il gruppo che farà leva sui recenti progressi della Scienza Verde per promuovere la coltivazione sostenibile degli ingredienti ed estrarre tutto il meglio della natura usando processi tecnologici all’avanguardia.