Val di Sole, tre località certificate come 'Cieli più belli d'Italia'

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Tre luoghi riconosciuti come perfetti 'amici delle stelle' in un solo territorio, la Val di Sole. A stabilirlo è stata Astronomitaly, rete del turismo astronomico nata per individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso e per offrire esperienze di osservazione delle stelle.

L'ultimo a ottenere la certificazione di qualità 'I cieli più belli d'Italia' è stato il Rifugio Albasini, sopra Dimaro, con il sostegno del Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze. Il terzo riconoscimento per la Val di Sole, dopo quelli, ottenuti negli anni scorsi, della Malga Del Doss e di Località Valpiana vicino al borgo medievale di Ossana.

"Durante i nostri sopralluoghi abbiamo operato intere notti sotto le stelle - spiega Fabrizio Marra, fondatore di Astronomitaly - misurando scientificamente la quantità di inquinamento luminoso attraverso appositi strumenti e metodologie tra cui lo 'sky quality meter' e valutando la qualità dei servizi ricettivi e ristorativi della destinazione. Contemporaneamente abbiamo realizzato un reportage video-fotografico del cielo stellato atto a fornire evidenze fotografiche della straordinaria qualità del cielo. Questa è una delle fasi più importanti del nostro lavoro che mira a promuovere le migliori destinazioni dove poter soggiornare tornando ad osservare il cielo stellato e la Via Lattea".

"Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento che finora è stato assegnato a pochi luoghi in Italia e a una manciata di realtà dell'arco alpino - commenta Mauro Albasini, proprietario dell'omonimo rifugio, collocato a 1860 metri di altezza in mezzo alla skiarea di Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio e davanti alle Dolomiti di Brenta - Chi come noi gestisce da decenni un rifugio sa quanto il turismo non deve mai perdere di vista la sostenibilità e il rispetto delle meraviglie naturali che ci circondano. Il cielo è una di queste meraviglie. Dobbiamo riscoprirlo e fare in modo di difenderlo in ogni modo possibile".

Per la Val di Sole, il riconoscimento al Rifugio Albasini, come i due assegnati negli anni precedenti, sono la conferma della strada intrapresa di valorizzazione del proprio patrimonio naturale come asset per attirare forme di turismo sempre più sostenibili e di qualità.

"Siamo ormai talmente abituati a perdere la vista sui nostri cellulari, da non saper più riconoscere il nostro cielo stellato sopra di noi - commenta Fabio Sacco, direttore dell'Azienda per il Turismo Val di Sole - Quello assegnato al Rifugio Albasini è un ulteriore tassello che ci aiuta nel nostro impegno a ridurre l'impronta ecologica delle nostre attività e a proporre un'offerta turistica originale e a basso impatto. Un percorso necessario, visto che il nostro territorio ricade su due parchi (il Parco nazionale dello Stelvio e il Parco naturale Adamello Brenta). Per quanto complessa e impegnativa, è davvero questa la strada maestra per coniugare sviluppo economico, benessere per la popolazione residente e rispetto dell'ecosistema".