Milleproroghe, soddisfazione Cib per proroga incentivi impianti biogas agricoli

(Adnkronos) - Il Cib - Consorzio Italiano Biogas accoglie "con soddisfazione l’approvazione del decreto Milleproroghe alla Camera". "Il provvedimento - ricorda il Cib in una nota - prevede, grazie ad un emendamento approvato dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, la proroga, per il 2021, degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, fino a 300 kW, che facciano parte del ciclo produttivo di un’impresa agricola".

"Esprimiamo grande soddisfazione per questa approvazione che arriva in concomitanza della nostra Assemblea annuale dei soci, importante momento di confronto e di programmazione del nuovo anno - dichiara Piero Gattoni, presidente del Cib - Nel decreto si accoglie la nostra richiesta di provvedere con urgenza a dare continuità alla programmazione degli investimenti del settore agricolo nel processo di transizione agroecologica, in attesa dell’emanazione del DM Fer2. Ciò rafforzerà il ruolo del settore primario come presidio ambientale e traino per lo sviluppo delle economie locali".

"Questo è un importante segnale di attenzione della politica sul nostro settore - conclude Gattoni - che auspichiamo resti alta, al fine di superare gli ostacoli normativi ancora esistenti per poter valorizzare appieno il potenziale che il biogas e il biometano agricolo possono sviluppare. Attendiamo ora il passaggio al Senato per l’approvazione definitiva del testo".