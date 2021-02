GSE, energia e sostenibilità: come cambia la comunicazione. Martedì 16 febbraio alle ore 11.30 in diretta su adnkronos.com

(Adnkronos) - Svolta digitale per la comunicazione del Gse che lancia il blog ‘Element +’, un nuovo strumento di comunicazione istituzionale per parlare di sostenibilità a 360°: non solo energia ma cultura, società, innovazione, economia e molto altro.

Obiettivo: inserirsi nel dibattito sullo sviluppo sostenibile, sempre più al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, offrendo agli utenti e a tutti i player strumenti, informazioni e approfondimenti.

Il passaggio dalla carta stampata, la rivista quadrimestrale ‘Elementi’, a un blog segue l’evoluzione dei mezzi e delle modalità di comunicazione, offrendo la possibilità di raggiungere una platea più ampia e con maggiore immediatezza.

La presentazione del blog è in programma il 16 febbraio alle ore 11.30 con un evento on line in diretta streaming sul sito Adnkronos dal titolo ‘Presentazione del blog del Gse Element +. Perché la sostenibilità ha bisogno di comunicazione’. Modera: Federico Luperi, direttore Innovazione e New Media Adnkronos. Ne discuteranno: Francesco Vetrò, presidente Gse, Massimiliano Ossini, scrittore e conduttore tv, Federico Taddia, giornalista e conduttore di ‘Terra in vista. La sostenibilità spiegata a mio figlio’ (Radio24), Francesco Piccinini, direttore FanPage.it.