Giocando s’impara

La sostenibilità si impara... con AWorld, la piattaforma che guidale persone verso una vita migliore e sostenibile, informando, misurando e incentivandole a entrare in azione per migliorare le proprie abitudini diventando parte attiva della sfida globale in cui l’umanità si trova. Una App insomma, che attraverso tecniche di gioco, crea engagement e stimola comportamenti virtuosi reali che vengono tracciati e premiati conquistando punteggi che permettano di avanzare ai livelli successivi. Formazione, dunque, ottenuta con viaggi tematici ad episodi nel mondo della sostenibilità ambientale, personale e sociale, notizie, consigli e azioni da completare per avanzare di livello, ma anche quiz a punti, challenge, sfide settimanali di gruppo e obiettivi concreti da raggiungere. Il tutto misurato con metriche dettagliate che registrano le quantità risparmiate in ambito di CO2, di litri di acqua, di rifiuti ecc. «AWorld, oltre ad essere un app, è una vera piattaforma», spiega Alessandro Armillotta, cofondatore insieme a Marco Armellino e Alessandro Lancieri e ceo: «aziende e organizzazioni partner potranno avere tutti gli strumenti che abbiamo sviluppato per l’App: formazione, engagement e rewarding per informare, formare e fidelizzare sia i propri clienti sia i dipendenti. Potranno interagire con i propri stakeholders attraverso due canali: integrando via App uno o più sevizi di AWorld nelle applicazioni o nei sistemi interni all’azienda, oppure con gruppi interni a AWorld in support of ActNow, la principale campagna delle Nazioni Unite in risposta al fenomeno del climate change».