Pediatria: Hard Rock Heals foundation al fianco dell'ospedale Bambino Gesù

Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) - Un assegno da 5mila euro devoluti dall’Hard Rock Heals Foundation all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina, all’interno del Castello dei Giochi dell’ospedale e, grazie alla donazione, è stato possibile acquisire un visore ad infrarossi, a vantaggio dell’Unità operativa di Chirurgia generale e toracica, utile a ridurre il dolore durante il posizionamento di accessi venosi periferici nei piccoli pazienti. Presenti alla simbolica consegna dell’assegno Alessandro Crocoli, responsabile dell'Unità operativa semplice di Chirurgia oncologica dell’ospedale pediatrico capitolino e Alessio Bisogni, General manager dell'Hard Rock Cafe di Roma.

"Siamo felici e onorati - ha spiegato Bisogni - di essere stati protagonisti di questo progetto realizzato e vinto dall’Hard Rock Cafe Roma in favore della Fondazione Bambino Gesù Onlus". "Ringraziamo la Hard Rock Heals Foundation per la donazione - ha commentato Crocoli- che ci ha permesso di migliorare ulteriormente l’assistenza ai nostri piccoli pazienti attraverso l’acquisto del visore ad infrarossi: questo dispositivo riduce sensibilmente il numero di tentativi necessari per le punture venose; in questa maniera - ha concluso - possiamo quindi limitare il dolore collegato a queste procedure, rendendo più semplice il percorso dei bambini e dei loro genitori ricoverati nel nostro ospedale".