Pediatria: Philips, 'Pediatric coaching' per piccoli pazienti durante risonanza magnetica

Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) - Si chiama 'Philips Pediatric Coaching' ed è una soluzione olistica progettata per migliorare l'esperienza di genitori e dei loro figli sottoposti a risonanza magnetica, utilizzando tecniche di gamification e "buddy system". A lanciarla è Royal Philips, leader globale nel settore dell’Health technology, al'interno del portfolio Philips Ambient Experience, gamma di soluzioni nate per migliorare l'esperienza del paziente e del personale sanitario.

L'acquisizione di immagini di alta qualità nella risonanza magnetica pediatrica - si legge in una nota - può essere difficile sia per i radiologi sia per i piccoli pazienti sottoposti a scansione. La paura dell'ambiente non familiare di un sistema di risonanza magnetica può essere motivo di stress per un bambino, rendendolo agitato e incapace di stare fermo, requisito necessario per una buona qualità delle immagini. Di conseguenza, le scansioni vengono spesso eseguite in sedazione o anestesia generale, il che, secondo i genitori, comporta svantaggi come irritabilità post-scansione per il bambino e preoccupazioni per l'esposizione ripetuta all'anestesia. Dover ricorrere a tali misure o occuparsi di un bambino cosciente, ma angosciato è una sfida per il personale ospedaliero, un fattore che fa inoltre crescere i tempi e i costi della procedura. Aiutando e incoraggiando i bambini durante una scansione Rm, la soluzione Philips Pediatric Coaching supera molti di questi problemi.

“Se, anche da adulti, molti di noi possono provare ansia e stress durante un esame di risonanza magnetica, questo è ancor più vero per i nostri pazienti più piccoli. Rimuovendo i fattori che possono scatenare lo stress, stiamo ridefinendo l'esperienza di coinvolgimento dei pazienti pediatrici per contribuire a un miglioramento degli esiti clinici", afferma Werner Satter, General Manager Philips Healthcare Environment and Experience Design. “Con Philips Pediatric Coaching, utilizziamo la gamification per aiutare i bambini a prepararsi al meglio per la loro risonanza magnetica, interagendo con loro già nel rassicurante ambiente domestico attraverso lo stesso personaggio e la stessa voce - come Ollie the Elephant e i suoi amici - che fornisce loro indicazioni anche in ospedale, e può persino farlo durante la procedura di risonanza magnetica stessa”.

Per prepararsi alla risonanza magnetica - spiega ancora la nota aziendale - viene fornita un'app mobile ludica che aiuta il bambino e i genitori a familiarizzare in modo giocoso con la procedura di risonanza magnetica. L'app presenta inoltre al bambino a un 'amico' virtuale con cui può giocare a eseguire una risonanza magnetica, ad esempio fingendo di essere l'operatore del sistema e aiutando il suo amico a rimanere fermo per ottenere l'immagine migliore. L'app utilizza anche la realtà aumentata per consentire al bambino di esplorare il sistema di risonanza magnetica a casa, prima di entrare in ospedale. I genitori, a loro volta, giocando con loro, possono anche imparare di più sulla procedura.

Quando la famiglia visita il reparto di radiologia, lo stesso amico virtuale già conosciuto attraverso l’app interagisce con il bambino mentre gioca con il 'Kitten scanner', la nuova versione dello scanner educativo Philips su piccola scala che consente ai bambini di scansionare vari animali giocattolo e vedere cosa c'è al loro interno, per una migliore comprensione della procedura imminente. Mentre il bambino viene sottoposto alla scansione, la voce e l'immagine familiare del suo amico vengono proiettate sulla soluzione Philips Ambient Experience in-bore Connect, per guidare il bambino attraverso la procedura di scansione insegnandogli, ad esempio, quando e come trattenere il respiro. Con la nuova Pediatric Coaching Solution, i genitori sono rassicurati e il bambino è sereno e ben preparato, garantendo così che vengano catturate le immagini di alta qualità necessarie per una diagnosi accurata delle condizioni del piccolo paziente.

Philips Pediatric Coaching Solution è stata presentata anche al recente Congresso internazionale di Radiologia pediatrica 2021 (IPR 2021), tenutosi a Roma dall'11 al 15 ottobre scorsi. Oltre alla versione dedicata alla risonanza magnetica, Philips prevede anche di rendere disponibile Pediatric Coaching in altre modalità di imaging diagnostico come la Tc. La soluzione sarà inoltre in mostra presso lo stand Philips al prossimo meeting annuale 2021 della Radiological Society of North America (Rsna 2021), dal 28 novembre al 2 dicembre 2021, a Chicago (Usa). Nel corso di Rnsa 2021 Philips metterà in evidenza le tecnologie più recenti e avanzate, in grado di guidare flussi di lavoro connessi e sistemi di diagnosi intelligenti, per aumentare l'efficienza e l’affidabilità diagnostica nelle cure di precisione.