Medicina: audiologi e foniatri a congresso, premi Amplifon

Milano, 8 nov. (Adnkronos Salute) - Un occasione di aggiornamento e confronto sugli ultimi sviluppi medici e scientifici nei settori dell'audiologia e della foniatria, dall'otochirurgia alla vestibologia, fino alla telemedicina in ambito otorinolaringoiatrico. Torna in presenza il Congresso nazionale Siaf (Società italiana di audiologia e foniatria), giunto alla 38esima edizione e in programma dal 10 al 13 novembre al Centro Congressi del Lingotto di Torino.

Amplifon sosterrà questo importante appuntamento - informa l'azienda in una nota - riconoscendo i 5 professionisti della comunità medico-scientifica che più si sono distinti per impegno professionale e sociale. Verranno resi noti mercoledì 10 e premiati durante la sessione plenaria del meeting Siaf con l"Ear Award' 2021 (https://orl.news/crs-awards-2021/).