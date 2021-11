Covid: Pregliasco, 'vaccino dura più di 6 mesi, quarta dose dopo un anno'

Roma, 2 nov. (Adnkronos Salute) - "Il vaccino anti-Covid dura di più di sei mesi". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano che a distanza di 10 mesi dal primo ciclo di vaccinazione oggi ha ricevuto la terza dose. Ne seguirà una quarta? "Io tra 10 giorni sarò un 62enne quindi - dice Pregliasco - rientrerò in quelle che secondo me, un po' come per l'influenza, saranno poi le categorie che nel futuro dovranno continuare a fare la vaccinazione". Ogni 6 mesi? "No, immagino una volta l'anno".

"In questa fase - chiarisce l'esperto - si è voluto rinforzare per mantenere al massimo le difese ma secondo me una copertura residua rimane sempre. Perde un po' sul rischio di infezione ma sull'efficacia di evitamento della malattia - afferma - il risultato è buono e resiste".

Una convinzione che deriva anche dall'esperienza personale: "Io ho frequentato l'ospedale, gli ambulatori con persone che arrivano e di cui non conosciamo le caratteristiche, sono stato in giro per convegni, con i treni avanti e indietro per l'Italia e non mi sono contagiato, quindi direi - conclude - che la protezione resiste".