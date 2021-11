Covid: in Inghilterra 248mila bimbi fuori da scuola, quasi metà contagiati

Londra, 2 nov. (Adnkroos Salute) - Sono 248mila i bambini che in Inghilterra non sono potuti andare a scuola nella settimana precedente alle vacanze dell'half term per motivi riconducibili al coronavirus Sars-CoV-2. Lo ha reso noto il ministero dell'Istruzione, precisando che 127mila di questi hanno contratto Covid-19.

Come riporta 'The Independent', si stima che il 21 ottobre, poco prima della metà del semestre, il 3,2% di tutti gli alunni del Paese fosse assente a causa di un motivo correlato a Covid. La settimana precedente erano il 2,6% del totale, pari a 209mila alunni.