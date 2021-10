Sanità: Speranza, 'dopo Covid sistema più forte e luoghi lavoro sicuri'

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - "La lezione del Covid-19 è chiara: sul piano nazionale e su quello internazionale. Nessun paese può salvarsi da solo. Da questa pandemia dobbiamo uscire con servizi sanitari rafforzati e luoghi di lavoro più sicuri in ogni angolo del mondo”. È questo il messaggio che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha voluto portare alla riunione L20, l’incontro delle organizzazioni sindacali internazionali e dei sindacati dei paesi del G20, a cui hanno partecipato, tra gli altri, l’ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il ministro del Commercio e dell’Industria del Sudafrica, Ebrahim Patel, e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

“Nel ‘Patto di Roma’ siglato da tutti i ministri della salute del G20 - ha affermato ancora Speranza - abbiamo chiesto più risorse per difendere il diritto alla salute e l’universalità dei servizi sanitari. Ogni stanziamento di fondi in salute non va considerato un costo ma un investimento per la ripartenza economica globale. È l’indicazione che porteremo anche domani al G20 congiunto Salute-Finanze. Il primo ambito su cui concentrare questo impegno è quello dei vaccini che devono essere un bene pubblico globale e un diritto di tutti”.