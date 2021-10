In pandemia trascurato il sorriso, tornare a curare denti e bocca

Roma 22 ott. (Adnkronos Salute) - La pandemia di Covid ha avuto un impatto negativo anche sulla salute orale. Nonostante il tempo trascorso in casa, infatti, la maggior parte delle persone l'ha trascurata dimenticando apparentemente le buone abitudini. Ma avere un sorriso sano contribuisce ad aumentare la fiducia in sé stessi, quindi è importante effettuare visite regolari dal dentista e seguire delle regole di cura orale in maniera più rigorosa possibile. “Con la ripresa della scuola e del lavoro è importante ripristinare anche le buone abitudini. Un’igiene preventiva giornaliera, che include l’uso dello spazzolino, del filo interdentale e del collutorio, aiuta a tenere sotto controllo i problemi dentali prima che questi peggiorino", commenta Fausto Grossi, General manager di Align Technology Italia.

Per i genitori è importante assicurarsi che i giovani inizino bene l'anno scolastico, informandoli correttamente sulle aree della bocca difficili da raggiungere e dotandoli degli strumenti giusti per farlo sia a casa sia a scuola. Altrettanto fondamentale è dedicargli un paio di minuti per mostrare come usare correttamente il filo interdentale, regalandogli un kit personale di pulizia da portare in giro e da usare all’occorrenza. Poiché i loro denti sono soggetti a modificarsi nel tempo, sensibilizzarli sui cambiamenti e sui modi migliori per mantenere un buon regime di igiene orale può aiutarli a capire e ad apprezzare il valore di una buona salute orale in giovane età.

E della salute della bocca fanno parte anche denti perfettamente allineati. Anche se molti possono considerare i denti disallineati una semplice questione di estetica, le malocclusioni possono spesso significare problemi di salute orale più profondi. Controllare la disposizione dei propri denti e discuterne con il proprio dentista, per sé stessi e per i bambini in fase di crescita, può aiutare a capire meglio come migliorarne la salute.

"Quando i denti sono allineati correttamente - spiega Grossi - le gengive si adattano meglio e i pazienti possono godere di una migliore salute orale. I denti storti possono, in alcuni casi, interferire con una corretta igiene orale quotidiana. È importante non sottovalutare il problema e chiedere consiglio agli esperti. Difetti funzionali e anomalie estetiche legati al disallineamento dentale - spiega l'esperto - possono essere curati con successo grazie all’aiuto di un professionista. Negli ultimi anni sta aumentando progressivamente il numero di pazienti che decidono di intraprendere un trattamento ortodontico con dispositivi come gli allineatori trasparenti Invisalign per cambiare la disposizione dei loro denti".