Covid: Ema, Italia produrrà vaccino Pfizer a Monza e Anagni

Milano, 18 ott. (Adnkronos Salute) - L'Italia produrrà il vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech a Monza e Anagni. Lo comunica l'Agenzia europea del farmaco Ema, spiegando che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) ha "approvato due ulteriori siti di produzione per Comirnaty*", i due stabilimenti italiani appunto. Il primo è quello gestito da Patheon Italia Spa a Monza. L'altro è il polo gestito da Catalent ad Anagni, nel Frusinate. "Entrambi i siti produrranno il prodotto finito", informa l'Ema. Dai siti italiani arriveranno "fino a 85 milioni di dosi aggiuntive per rifornire l'Ue nel 2021".

Queste raccomandazioni, spiega l'Ema, "non richiedono una decisione della Commissione Europea e i siti possono diventare operativi immediatamente".