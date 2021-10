Covid: sclerosi multipla, risposta vaccino efficace per pazienti in terapia Biogen

Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - I pazienti trattati con le terapie di Biogen per la sclerosi multipla sviluppano una risposta anticorpale efficace alla vaccinazione contro Covid-19. Lo ha annunciato la stessa azienda, riferendo i risultati di una nuova analisi sulla risposta immunitaria all'immunizzazione anti Sars-CoV-2 nelle persone con sclerosi multipla. I dati sono stati presentati in occasione del 37º Congresso del Comitato europeo per il trattamento e la ricerca nella sclerosi multipla (Ectrims), che si è tenuto in modalità virtuale dal 13 ottobre ad oggi.

Attraverso i dati della rete 'Ms Paths' acquisiti negli Stati Uniti, in Germania e in Spagna, i ricercatori hanno valutato i campioni di sangue prelevati da 322 partecipanti a 28-90 giorni di distanza dall'ultima dose di vaccino anti Covid-19. I risultati preliminari suggeriscono che le terapie anti-Cd20 e gli inibitori della sfingosina 1-fosfato possano ridurre la risposta anticorpale alla vaccinazione contro Covid. Per tutte le altre classi valutate nell'analisi, inclusa la vasta gamma di terapie per la sclerosi multipla offerte da Biogen - riferisce l'azienda in una nota - la risposta anticorpale alla vaccinazione è coerente con la risposta dei pazienti non trattati con una 'terapia modificante il decorso di malattia' per la sclerosi multipla.

"I risultati dimostrano che le terapie modificanti il decorso di malattia per la sclerosi multipla incidono sulla vaccinazione anti Covid-19 in modi diversi, pertanto comprendere queste differenze è fondamentale", ha affermato Jeffrey Cohen, medico della Cleveland Clinic e consulente per Biogen. "Queste informazioni sono importanti affinché gli operatori sanitari e i pazienti possano gestire insieme la sclerosi multipla - ha aggiunto - cercando nel contempo di proteggere i pazienti da Covid-19 attraverso la vaccinazione".

"Abbiamo davvero a cuore le persone colpite da sclerosi multipla e il nostro desiderio era che i pazienti e il personale medico avessero informazioni aggiornate per poter affrontare le scelte più importanti riguardo al Covid-19", ha dichiarato Maha Radhakrishnan, medico, Chief Medical Officer di Biogen. "Grazie all'eccezionale rete 'Ms Paths' - ha evidenziato - siamo riusciti a ottenere rapidamente i dati sull'impatto delle diverse terapie modificanti il decorso di malattia per la sclerosi multipla sulla risposta anticorpale al vaccino anti Covid-19. Questi risultati fanno parte di un progetto diretto a comprendere i meccanismi di attivazione delle cellule B e T nel contesto della vaccinazione anti Covid-19 per le persone colpite da sclerosi multipla e trattate con terapie modificanti il decorso di malattia, e si aggiungerà all'importante lavoro dei ricercatori per raggiungere questo obiettivo".