Covid: Iss, Rt nazionale in lieve aumento a 0,85

Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - In lieve aumento, in Italia, l'indice Rt medio, che nel periodo 22 settembre - 5 ottobre, è stato pari a 0,85 (range 0,82 – 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente. E' quanto risulta dai dati del monitoraggio della Cabina di Regia, riferiti dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) in una nota.

L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero - riporta l'Iss - è pari a Rt=0,83 (0,78-0,88).