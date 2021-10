Influenza: Iss, identificati i primi 2 casi, al via sorveglianza

Milano, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Identificati in Italia i primi due casi di influenza della stagione 2021-2022. Si tratta di "due casi sporadici" legati a virus di tipo A/H3, individuati nel Nord del Paese in due bambini, informa l'Istituto superiore di sanità che annuncia per lunedì 18 ottobre l'avvio delle attività della rete di sorveglianza InfluNet & CovidNet.

Un caso di virus influenzale A/H3 è stato identificato a Varese e confermato presso l'università di Milano in un bambino con sintomatologia influenzale, comunica l'Iss. Un altro caso di virus influenzale A/H3 è stato identificato presso l'ospedale Amedeo di Savoia di Torino in un bambino con un quadro di polmonite. Sono in corso le conferme virologiche da parte del laboratorio di riferimento nazionale del'Iss sul secondo caso identificato a Torino, precisa l'Isitituto. (segue)