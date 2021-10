Farmaceutica: Medtronic inaugura nuovi spazi nella sede di Milano

Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) - "Dare vita a uno spazio di lavoro innovativo, di condivisione e connessione": con questo obiettivo sono stati inaugurati i nuovi uffici milanesi di Medtronic, multinazionale specializzata in tecnologie, servizi e soluzioni mediche. A tagliare il nastro, ieri, nella sede di Via Varesina 162, sono stati il Ceo Medtronic, Geoff Martha, il presidente Emea, Rob ten Hoedt e il Presidente e Amministratore delegato Italia, Michele Perrino, alla presenza del Console Generale Usa Milano, Robert Needham.

L'inaugurazione "rappresenta la partenza di un nuovo inizio, con cui Medtronic intende rilanciare l’organizzazione del lavoro - oltre l’emergenza Covid 19, nel corso della quale l'azienda non si è mai fermata - dove saranno le persone a sostenere, disegnare e concretizzare un nuova esperienza di lavoro", riferisce una nota. "Con il new way of working, infatti, la sede principale di Milano ridisegna completamente l’organizzazione del modo e del luogo del 'fare' lavoro. Da spazio per la 'routine' la sede si trasforma in ambiente per migliorare l’esperienza lavorativa delle persone, facilitare l’interazione di tutti i Team e creare più innovazione, in un luogo più agile, inclusivo e attrattivo per i talenti delle nuove generazioni".

I nuovi uffici, progettati dallo Studio Giuseppe Tortato Architetti, presentano un nuovo layout con diverse colorazioni e materiali pensati per ispirare e ricreare un ambiente confortevole e high tech. "Diamo il via ad un nuovo modo di lavorare - afferma il Presidente e Ad di Medtronic Italia Perrino - che intendiamo guidare con forza e passione cogliendo tutte le opportunità positive di un cambiamento inarrestabile. A partire dalla sede, che si trasforma in un ambiente volto a migliorare l’esperienza lavorativa delle nostre persone, grazie ai nuovi spazi che facilitano l’interazione di tutti i team per creare più innovazione, in un luogo più agile e collaborativo sia all’interno sia con i nostri clienti, i nostri interlocutori e le nostre comunità", conclude.