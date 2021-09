Covid: report Gimbe, 8,3 mln italiani non ancora vaccinati

Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - "Sono 8,3 mln gli italiani non ancora vaccinati". Lo evidenzia l'ultimo report della Fondazione Gimbe, con il monitoraggio relativo alla settimana dal 22 al 28 settembre. Questo dato è calcolato da Gimbe sulla popolazione over 12, riferita ai dati Istat, che non hanno ancora ricevuto una dose. Negli 8,3 mln ci sono anche "3,5 milioni di over 50 (12,8%) che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale con la doppia dose con rilevanti differenze regionali (dal 15,7% della Calabria al 5,9% della Puglia): di questi, 2,71 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose", ricorda la Fondazione.

"Le coperture vaccinali per fascia di età con almeno una dose di vaccino sono molto variabili - ricorda il report - dal 96,5% degli over 80 al 69,3% della fascia 12-19. In generale, rispetto alla settimana precedente, si registrano incrementi modesti: la percentuale di vaccinati con almeno una dose cresce del 2,5% nella fascia 30-39, del 2,1% nelle fasce 12-19 e 20-29, dell’1,8% nella fascia 40-49 e dell’1,3% nella fascia 50-59, mentre negli over 60 l’incremento non raggiunge l’1%".