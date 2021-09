Salute: Colivicchi (Anmco), 'controllo colesterolo arma per ridurre mortalità cardiovascolare'

Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - "Il controllo del colesterolo e il raggiungimento dei valori target sono le armi più efficaci per ridurre la mortalità cardiovascolare e migliorare in modo significativo la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie". Lo ha evidenziato Furio Colivicchi, presidente dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) prendendo parte all’evento "Nuove strategie di prevenzione cardiovascolare nel post-pandemia: la sfida parte dal territorio".

"Negli ultimi anni - ha ricordato - l’ipercolesterolemia ha mostrato un trend in crescita preoccupante. Un fenomeno che si unisce al dato preoccupante secondo cui l’80% dei pazienti ad alto rischio non raggiunge il livello di Ldl ottimale raccomandato dalle linee guida per il trattamento con sole statine, mettendoli a rischio di incorrere in eventi cardiovascolari o morte. L’ipercolesterolemia, unita all’aumento dell’indice di massa corporea - ha concluso - rappresenta una bomba ad orologeria per imprevisti eventi acuti".