Covid: finora 6 mld dosi vaccini somministrate nel mondo

Washington, 22 set. (Adnkronos Salute) - Finora nel mondo sono state somministrate sei miliardi di dosi di vaccino contro il Covid. Lo ha riferito 'Our World in Data', pubblicazione scientifica sviluppata dall'Università di Oxford, secondo cui ogni giorno vengono somministrate una media di 28,48 milioni di dosi. Secondo i dati messi a disposizione online, ad oggi il 43,7% della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose del vaccino, ma questa percentuale scende al 2% se si prendono in considerazione i Paesi a basso reddito.

Stando al database di 'Our World in Data', con il 91% di vaccinati gli Emirati sono al momento il Paese la cui popolazione è la più 'coperta' dal virus, mentre il Portogallo è in testa dal punto di vista degli immunizzati con l'85%.