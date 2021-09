Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Il Governo pone la questione di fiducia sul dl Green pass. Lo ha annunciato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Il provvedimento reca "misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".