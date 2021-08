Tumori: ogni anno 2.200 bimbi si ammalano, una corsa per fondi ricerca

Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - In Italia sono circa 2.200 i bambini e gli adolescenti che ogni anno si ammalano di cancro o leucemia. Per raccogliere fondi per la ricerca parte l'iniziativa (sono aperte le iscrizioni) 'Io Corro per Loro - Bambini senza cancro', una corsa, in programma domenica 26 settembre, presso il Parco Idroscalo a Milano, ed in modalità connessa dovunque si voglia in tutta Italia. Nello stesso fine settimana, e con le stesse finalità, la corsa si correrà anche in Francia, Belgio e Lussemburgo. "Si corre per accelerare la ricerca, accademica e clinica, per produrre nuove terapie più sicure, efficaci, e meno tossiche, e nuovi trattamenti specifici per i bambini e ragazzi colpiti che presentano anomalie genetiche". Sottolinea in una nota Fiagop Onlus, Federazione italiana Associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica.

"Il cancro pediatrico rappresenta la prima causa di morte in età prescolare. I diversi tipi e sottotipi di tumore pediatrico sono oltre 60. Di fatto, tutti i tumori pediatrici sono rari. In Italia sono circa 2200 i bambini e gli adolescenti che ogni anno si ammalano di cancro o leucemia. La percentuale media di guarigione è dell’80%, più alta per le leucemie. Molti guariti, circa i 2/3, soffriranno di effetti tardivi a causa dei trattamenti. Soltanto il 10% dei bambini orfani di opportunità terapeutiche accede alle sperimentazioni cliniche", ricorda la Federazione.

"Le donazioni raccolte dai partecipanti saranno interamente destinate a diversi programmi di ricerca risultanti dal secondo bando europeo 'Fight Kids Cancer' - conclude Fiagop - sostenuto da rappresentanti dei genitori e dei pazienti, insieme ad Imagine for Margo (Francia), KickCancer (Belgio) e Kriibskrank Kanner Fondatioun (Lussemburgo), in collaborazione con la Esf – European Science Foudation - e un comitato di esperti scientifici internazionali di riconosciuta competenza. I costi organizzativi sono coperti dagli sponsor. L’evento gode del patrocinio e della collaborazione attiva dell’Aieop, l' Associazione italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica, e del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).