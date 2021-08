Covid: Fauci, 'epidemia non sarà superata prima della primavera 2022'

Washington, 24 ago. (Adnkronos Salute) - L'epidemia di Covid-19 non sarà sotto controllo prima della primavera del prossimo anno, avverte il virologo in chief Usa Antony Fauci in una intervista a Cnn. "Potremo tornare a un certo livello di normalità, ovvero a poter riprendere le cose che speravamo di riprendere a fare, ristoranti, teatri, e cose di questo genere, inoltrandoci nella primavera", ha affermato. L'emittente americana sottolinea come la nuova previsione rischia di mettere in difficoltà Joe Biden, che si era insediato alla Casa Bianca con la promessa di risolvere la crisi del Covid e di rilanciare l'economia, proprio nell'anno delle elezioni di midterm.