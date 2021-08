Covid: aumentano casi nelle carceri, positivi 70 detenuti e 108 agenti

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - In aumento i casi di Covid-19 nelle carceri italiane, sia tra i detenuti sia tra i poliziotti penitenziari. In base ai dati appena pubblicati sul sito del ministero della Giustizia, aggiornati a ieri sera, sono 70 (tra cui 15 nuovi giunti) i detenuti positivi sul totale di 52.199, mentre tra gli agenti i casi sono 108 su 36.939. La scorsa settimana erano rispettivamente 63 e 92 , all'inizio di agosto i numeri erano ancora più bassi: 38 detenuti e 63 agenti.

Tra i detenuti positivi, 64 sono asintomatici, 5 hanno sintomi e sono gestiti all'interno degli istituti e uno è ricoverato in ospedale. Tra i poliziotti 100 sono asintomatici in isolamento domiciliare, 6 sono ricoverati in caserma e 2 in ospedale. Quattro sono infine i positivi tra le 4.021 unità del personale dell'amministrazione penitenziaria, tutti in isolamento domiciliare.