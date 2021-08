Bassetti, “basta tamponi a vaccinati asintomatici, è demenziale”

(Adnkronos) - "Vorrei lanciare un appello: finiamola da settembre di fare i tamponi ai vaccinati asintomatici perché è demenziale. Continuiamo a fare una quantità di tamponi enorme ai vaccinati che è sinceramente un esercizio senza senso". Lo dice all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Lasciamo la possibilità di fare i tamponi solo a chi ha dei sintomi per fare poi la diagnosi differenziale, ma fare tamponi ai vaccinati come stiamo facendo adesso a mani basse - afferma l'infettivologo - non so sinceramente a cosa porti se non a dare notizie negative alla popolazione su quella che è l'efficacia dei vaccini. Vaccini che nascono - ricorda Bassetti - per prevenire la malattia grave, i ricoveri in ospedale e la terapia intensiva. Questo è lo scopo per cui li abbiamo fatti", ammonisce.