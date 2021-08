Ordine psicologi, 'decisiva tenuta mentale degli atleti olimpici italiani'

Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - Nel grande exploit degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo "è stata decisiva la loro tenuta psicologica e la preparazione anche in quest'ambito. I partecipanti non solo hanno parlato delle loro emozioni e dei loro disagi psicologici, ma hanno parlato anche del fatto che gli psicologi li hanno aiutati a prepararsi e ad affrontare adeguatamente la prestazione, così come fanno gli allenatori per la parte fisica. E' la prima volta che il ruolo della psicologia viene messo così in evidenza nello sport. E questo mi sembra un fatto importante per tutti". Sono le considerazioni di David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, alla chiusura dei Giochi olimpici 2020 che hanno regalato molte gioie ai tifosi.

Dopo questa esperienza, ha detto Lazzari all'Adnkronos Salute, "spero che noi, come Ordine professionale, potremo collaborare con il Coni, per migliorare sempre di più la preparazione psicologica degli atleti". Ma questa novità è positiva non solo per gli sportivi: "E' un fatto importante - ha concluso Lazzari - che gli aspetti psicologici, le emozioni e le paure siano state verbalizzate perché questo serve anche a sdoganare, nella società, elementi di cui si tende a vergognarsi. Il fatto che persone note ne parlino liberamente è importantissimo per tutti" .