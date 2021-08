Covid. L'iniziativa, un 'derby del vaccino' per i tifosi di Roma e Lazio

'Torniamo allo stadio, vacciniamoci!'. E' stata battezzata così l'iniziativa del Policlinico Tor Vergata di Roma - Croce Rossa italiana, in collaborazione con l'As Roma e la Ss Lazio, per promuovere la vaccinazione anti-Covid tra i tifosi e tornare in sicurezza a vedere dal vivo la squadra del cuore in campo. A comunicarne i dettagli in una nota è l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nello specifico, prenotandosi dalle 15 al link regionale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it all'Hub La Vela, i primi 400 tifosi giallorossi vaccinati nella giornata del 12 agosto e i primi 250 tifosi biancocelesti che lo faranno nella giornata del 13 riceveranno un gadget ufficiale della propria squadra del cuore.