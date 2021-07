Covid: Speranza, 'aumento consistente casi, Delta dominerà per fine agosto'

Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Nell'attuale quadro epidemiologico del nostro Paese "c'è un numero consistente di persone contagiate quotidianamente. La causa è la variante Delta che ha una capacità di contagiare molto più significativa rispetto alla variante Alfa, che era prima dominante. E l'attesa dei nostri scienziati è che la variante Delta, da qui al mese di agosto, diventerà dominante in tutti i Paesi europei, compreso il nostro". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al Questione time in Senato.

"Dentro questo quadro l'arma in più che noi abbiamo è sicuramente la campagna di vaccinazione. Vera arma di libertà che può consentirci di evitare le chiusure che abbiamo conosciuto in altri momenti e in altri tempi".