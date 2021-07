Ricerca, Rappuoli (Gsk Vaccines) incontra scienziati Maugeri

Milano, 17 lug. (Adnkronos Salute) - Lo scienziato italiano Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabile Ricerca e sviluppo di GlaxoSmithKline (Gsk) Vaccines, incontrerà martedì 20 luglio i ricercatori degli Istituti clinici scientifici Ics Maugeri. Ospite nell'auditorium dell'Irccs di Pavia, con tutti gli istituti Maugeri d'Italia collegati, l'esperto sarà protagonista di una giornata di approfondimento su ricerca e innovazione al servizio della salute, organizzata con il patrocinio della Fondazione Salvatore Maugeri.

Rappuoli, classe 1952, microbiologo, è uno scienziato affermato e riconosciuto a livello internazionale. Dopo la laurea a Siena, la sua carriera è proseguita anche in atenei e centri di ricerca degli Stati Uniti. Pioniere della ricerca in campo vaccinale, nel 2005 lo scienziato ha ricevuto la Medaglia d'oro al merito della Sanità pubblica, mentre l'1 giugno scorso è stato insignito dell'alta onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, per il suo impegno nel campo delle ricerche sugli anticorpi monoclonali, una delle armi più promettenti contro la lotta a Covid-19.

Rappuoli è stato invitato nella 'Giornata del Ricercatore', in cui interverranno anche l'amministratore delegato Maugeri, Mario Melazzini, che farà il punto sulla ricerca nei 17 istituti italiani della rete, di cui 9 riconosciuti come Irccs dal ministero della Salute, e il direttore scientifico Walter Ricciardi, che rifletterà sull'importanza dell'alleanza fra pubblico e privato nella ricerca e nella medicina. I lavori della giornata si potranno seguire in diretta, dalle 10.30 alle 13.00, sui canali Facebook e YouTube degli Ics Maugeri.