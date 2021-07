Sanità: Speranza, '2 mld su formazione personale Ssn'

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - "Investiamo 2 mld sulla formazione del personale: più borse di studio per i medici di medicina generale, 4.200 contratti in più per le borse di specializzazione del medici e poi la formazione continua in particolare sulle competenze manageriali e digitali e sulla grande questione delle infezioni della resistenza agli antimicrobici". Lo ha ricordato il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento all'audizione alla Camera alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.