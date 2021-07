Università: 14mila posti a Medicina, consigli 'extra studio' per superare test

Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Mancano 2 mesi al test d'ingresso per la Facoltà di Medicina 2021 e migliaia di ragazzi trascorreranno l'estate sui libri. Le iscrizioni si chiudono il prossimo 22 luglio e fin da oggi è possibile iscriversi tramite il portale Universitaly. Secondo il bando ministeriale i posti disponibili sono 14.020, numero provvisorio in attesa di conferma. Il prossimo 12 luglio alle 12 il network legale e di formazione Consulcesi organizzerà un webinar per comprendere bene il bando. Annualmente, infatti - spiega Consulcesi in una nota - a causa di un'errata lettura del bando molti incappano in errori anche gravi che talvolta hanno determinato addirittura l'annullamento della prova. E' possibile seguire il webinar sulla pagina Facebook Consulcesi Club.

Intanto, per supportare i ragazzi lo psicoterapeuta di Giorgio Nardone, la neurologa Maria Cristina Gori e la nutrizionista Marika Picardi hanno realizzato un corso di sostegno che seleziona i migliori consigli per lo studio, offre esercizi su come gestire l'ansia e informazioni sulle proprietà nutritive degli alimenti da assumere per essere concentrati e dormire bene. Un'équipe di specialisti che ha risposto alla chiamata Consulcesi per realizzare uno strumento utile agli aspiranti sanitari per gestire al meglio le proprie risorse e superare il test, disponibile su www.numerochiuso.info.

Il primo modulo affronta i 'consigli per lo studio' e le indicazioni suggeriscono una modalità basata sulla psicologia dell'apprendimento. Iniziare dalla lettura globale per stimolare la percezione cognitiva d'insieme. Poi una seconda lettura più analitica in cui leggere con attenzione, cercando di comprendere appieno i contenuti ed evidenziare poche righe chiave per pagina, che riconducano all'argomento generale. L'ultima fase è definita di ancoraggio mnemonico e consiste nel rileggere per ogni capitolo le righe evidenziate, verificando che i contenuti tornino alla mente. Per le materie con molte formule e dati, si può fare anche una rappresentazione schematica alla fine di ogni capitolo.

Poi si impara 'come gestire l’ansia'. Un sentimento del tutto normale quando dobbiamo affrontare momenti importanti della nostra vita, e che nelle giuste dosi può migliorare la performance. Se invece diventa patologica, l'effetto è decisamente negativo. Gli esperti propongono l'esercizio della fantasia peggiore: immaginare una situazione catastrofica riporta la mente a pensieri positivi a causa dell'effetto chiamato effetto transmarginale.

Inoltre, per gli esperti è importante 'non sottovalutare il sonno' per preservare le vostre funzioni cognitive. Se si è riposati, la mente funzionerà molto meglio e il tempo necessario per l’apprendimento sarà minore. Come ottenere un sonno ristoratore? La National Sleep Foundation ha stabilito quale sia il numero di ore adeguato in base alla fascia d'età. I giovani adulti tra i 18 e i 25 anni di età dovrebbero dormire dalle 7 alle 9 ore a notte, con un range consentito che va dalle 6 alle 10.

Infine, 'fare attenzione all'alimentazione'. Le emozioni sono correlate alle funzioni intestinali e la risposta allo stress può determinare condizioni di disbiosi intestinale, riducendo l'assorbimento dei nutrienti e favorendo lo stato ansioso. La ricerca di cibo, a lungo andare, crea disagi digestivi, fino a episodi di reflusso gastrico o sindrome dell'intestino irritabile, in un circolo vizioso di ansia e stress. Il consiglio è di mangiare lentamente e a orari regolari, limitare il consumo di grassi ed evitare alcol, caffè, spezie piccanti e cibi acidi. Nel corso sono indicate 5 regole d'oro e i nutrienti che non devono mancare nella dieta dello studente.