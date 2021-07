'Utilizzare tutti coloro di cui le persone si fidano, da medici famiglia a insegnanti'

Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Sulla necessità di vaccinarsi contro Covid-19 serve "informare, informare e informare. Purtroppo, se si riscontrerà che è troppo elevata la quota di persone che non vogliono vaccinarsi, soprattutto in contesti sanitari o scolastici, bisognerà arrivare a obbligarli. E questo non è mai positivo". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia.

"Non possiamo permetterci di rimanere scoperti - ammonisce - perché, se non riusciamo ad avere una buona difesa derivante dalla vaccinazione, il virus continuerà a circolare e corriamo il rischio di ritrovarci in autunno in una situazione ancora critica. Ma è una situazione che possiamo evitare se tutti si vaccinano. Bisogna fare un'opera di convincimento, per non arrivare poi ad imporre l'obbligo", ribadisce Maga.

Al momento, secondo l'esperto del Cnr, la soluzione è "continuare a insistere per far comprendere alle persone che il rischio conseguente all'infezione del virus è incommensurabilmente superiore a qualsiasi evento avverso che si possa verificare dopo la vaccinazione. Soprattutto bisogna ricordare alle persone che, visto che c'è in circolazione un virus più contagioso, la variante Delta, l'unica difesa per evitare di avere una malattia grave, e anche (per le persone più fragili) per evitare il rischio di morte, è quello di completare il percorso vaccinale".

Per esempio, rimarca Maga, "è importante fare capire che con la riapertura delle scuole i ragazzi devono essere protetti per la loro salute e per evitare di trasmettere il virus ad altre persone".

"Bisogna operare utilizzando il contributo di tutti gli attori che possono avere una voce autorevole e di cui le persone si fidano, come gli insegnanti e i medici di famiglia", conclude lo scienziato.