Covid: oggi 882 casi e 21 morti in Italia

Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 882 nuovi contagi da coronavirus e 21 morti, che portano il totale a 127.587 dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Diminuiscono i ricoverati con sintomi (-61) che scendono a 1.532 e quelli in terapia intensiva (-18) che sono in totale 229 con sette ingressi giornalieri. Nelle ultime 24 ore effettuati 188.474 tamponi in più e il tasso di positività si attesta allo 0,4%.