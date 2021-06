Covid: Speranza, 'Green pass scaricato da 13,7 mln italiani'

Milano, 28 giu. (Adnkronos Salute) - "In questo momento, a questa mattina, 13 milioni e 700mila persone" in Italia "hanno già scaricato il Green pass e io penso che questo sia un fatto molto positivo. Segnala che c'è una grande attenzione e che questo meccanismo che abbiamo costruito anche a livello europeo sta funzionando". Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi in visita in Toscana tra Prato e Firenze.

"E' chiaro che tutte le altre valutazioni verranno fatte passo dopo passo", ha risposto a margine degli appuntamenti pratesi, a chi gli chiedeva se il rilascio del Green pass dovrà essere rimodulato alla luce della variante Delta di Sars-CoV-2, non sufficientemente coperta da un'unica dose vaccinale.