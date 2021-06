Roma, 24 giu. (Adnkronos Salute) - "Si completa, con il Consiglio dei ministri di oggi, il percorso del Governo per istituire la professione sanitaria dell'osteopata. E' un momento importante per tanti professionisti e per quei cittadini che hanno bisogno delle loro prestazioni". Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.