Covid: medico no-vax Amici, 'no a vigile attesa e paracetamolo'

Roma, 18 giu. (Adnkronos Salute) - "Per quello che mi riguarda, io non ho mai avuto casi di covid che non ho potuto curare a domicilio. Basta prendere la malattia per quella che è e con i farmaci giusti". Lo dice all'Adnkronos Salute Mariano Amici, il medico di Ardea conosciuto per le sue posizioni controcorrente sulle vaccinazioni anti-Covid.

Paracetamolo e vigile attesa? "Non sono affatto d'accordo. Io i miei pazienti - dice Amici - li ho curati ma disattendendo l'indicazione della vigile attesa. Li ho visitati e li ho curati a domicilio. Quindi assolutamente no vigile attesa e paracetamolo, tra l'altro il paracetamolo - sottolinea - è a mio parere controindicato in casi di Covid perché non è un antinfiammatorio ma un antipiretico e la febbre è un meccanismo di difesa dell'organismo. Se noi andiamo a stroncare quel meccanismo di difesa, indeboliamo l'organismo".