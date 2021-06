Medicina: nasce canale YouTube che 'spiega' terapie avanzate, si parte con Car-T

Roma, 8 giu (Adnkronos Salute) - Sembravano fantascienza, eppure oggi esistono e offrono nuove e innovative opportunità di trattamento a persone che avevano perso ogni speranza. Per spiegare le terapie avanzate, frutto dei progressi scientifici nel campo della biotecnologia cellulare e molecolare, nasce il nuovo canale YouTube “Innovazioni per la vita”, un vero e proprio hub di informazione e approfondimento, promosso da Novartis e dedicato a tutti coloro che sono in trattamento con una terapia avanzata, ma anche a chi vuole saperne di più. Un progetto che nasce proprio dall’ascolto dei bisogni di pazienti e familiari. Tra i primi contenuti a popolare questa nuova finestra online sulle ultime frontiere dell’innovazione scientifica, sarà la playlist tematica 'Car-T You' dedicata alla terapia Car-T, una tecnologia complessa che rappresenta l’ultima frontiera nella lotta ai tumori, a cominciare da quelli del sangue.

Video informativi, approfondimenti con gli esperti, testimonianze di pazienti e familiari, ma soprattutto la storia illustrata, 'Le avventure stellari di Sole e Toni', che prende forma a partire da oggi con il volto e la voce dell’attrice Serena Rossi in una serie di diciassette video-letture animate. Video dopo video, la terapia avanzata Car-T viene spiegata attraverso il viaggio della bambina Sole e di Toni, il suo linfocita T, che grazie alla tecnologia viene prelevato e portato in laboratorio, dove viene modificato geneticamente e diventa un supereroe, in grado di attaccare il tumore di Sole e salvarle la vita.

“La storia di Sole e Toni mi ha insegnato a credere nell’impossibile, perché anche dove sembra che non ci siano speranze possono aprirsi straordinarie opportunità. – commenta Serena Rossi – Dalla prima volta in cui ho sfogliato questo libro non ho avuto dubbi. Questa storia mi ha emozionata e mi ha portato con delicatezza e fantasia a scoprire un mondo che non conoscevo, che porta alla luce il contributo che l’innovazione scientifica può dare alla vita delle persone. Sono convinta che sia importante spiegare cosa la scienza può fare, con informazioni chiare e veritiere, perché dall’informazione possa nascere maggiore consapevolezza e fiducia. Per questo sono felice di avere avuto l’opportunità di dare voce a un racconto delicato, per grandi e piccini, che tocca nel profondo e che vuole colorare di speranza il difficile percorso di tanti adulti e bambini contro la malattia, per ritrovare la vita”.

Car-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) è un trattamento cellulare altamente tecnologico - ricorda una nota Novartis - classificato tra le terapie innovative dalle autorità regolatorie. La terapia consiste nell’ingegnerizzazione del sistema immunitario del paziente, un processo che permette ai linfociti T di riconoscere e combattere le cellule tumorali. A oggi queste terapie avanzate sono approvate per la cura di pazienti pediatrici e giovani adulti con Leucemia linfoblastica acuta (Lla) e per il trattamento del Linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl) negli adulti che non hanno risposto a precedenti terapie o che hanno avuto una recidiva.

“Le terapie avanzate, come Car-T, nell’ambito delle neoplasie ematologiche rappresentano l’ultima espressione di un approccio personalizzato al trattamento e si fondano su conoscenze genetiche e tecnologiche d’avanguardia. In questo caso possiamo davvero parlare di una finestra sul futuro, un futuro che in certi casi è già diventato realtà", commenta Paolo Corradini, direttore della Divisione di Ematologia della Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano, Università degli Studi di Milano. "I risultati clinici, in termini di sopravvivenza a lungo termine sono molto incoraggianti, soprattutto se pensiamo che le terapie Car-T vengono utilizzate in pazienti con malattie ematologiche aggressive, in pluri-recidiva o che non hanno risposto ad altri trattamenti".

"La messa in atto di questo percorso terapeutico richiede tuttavia - sottolinea Corradini - complesse strutture organizzative e gestionali e la messa in atto di adeguati programmi di supporto ai pazienti e alle loro famiglie. Per questo - conclude - iniziative di informazione possono essere un valido aiuto per offrire ai pazienti e ai loro familiari un supporto per affrontare i molteplici dubbi e interrogativi legati al percorso terapeutico che stanno affrontando”.

È d’accordo Sergio Amadori, presidente dell'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), che spiega: “Chi intraprende la terapia Car-T si trova davanti a nuovi bisogni, legati ai tanti aspetti di questo percorso terapeutico avanzato, a partire dalla necessità per molti pazienti di trasferirsi in un nuovo centro di cura, cambiando tutti i punti di riferimento ormai consolidati e con difficoltà logistiche che riguardano tutta la famiglia. A questo si aggiunge il forte impatto psicologico - sottolinea - che vede l’alternarsi di speranze e paure, per un iter terapeutico che prospetta delle opportunità di cura laddove gli altri trattamenti non hanno dato i risultati sperati. L’informazione ha quindi un ruolo fondamentale e mi auguro che questo nuovo canale YouTube possa offrire un valido contributo ai pazienti adulti, ma anche a quelli pediatrici”.

Un tema, quello dell’informazione e dell’assistenza a pazienti pediatrici, che è al centro delle attività della Federazione italiana delle associazioni genitori oncoematologiapediatrica onlus (Fiagop ), come commenta il presidente, Angelo Ricci: “I bambini e gli adolescenti che affrontano il percorso Car-T vanno incontro a un ulteriore stravolgimento delle loro vite. Per questo, spiegare questo percorso in modo semplice e chiaro è il primo passo per coinvolgere i piccoli pazienti come parte attiva e consapevole e intraprendere un cammino di assistenza anche nei confronti delle loro famiglie. La storia illustrata 'Le avventure stellari di Sole e Toni' va proprio in questa direzione e spero possa aiutare piccoli e grandi e comprendere meglio il significato e il valore di questa terapia avanzata”.

Dopo 'Car-T You', nei prossimi mesi l’hub 'Innovazioni per la vita' si arricchirà di altre playlist tematiche, dedicate ad altre terapie avanzate, così da offrire un’ampia rosa di informazioni e materiali sui percorsi di trattamento più innovativi per diverse tipologie di pazienti, adulti e bambini.